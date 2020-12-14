Иммунолог предупредил о последствиях беспечного поведения на корпоративах

https://static.news.ru/photo/e9343b08-3e28-11eb-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Иммунолог Михаил Костинов не исключил возможности всплеска заболеваемости коронавирусом в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах.

По словам эксперта, резкое увеличение числа заразившихся может произойти к середине января, учитывая, что корпоративы проводятся в основном в последние дни уходящего года.

Ориентировочно 14–15 или 17–20 января. Подчеркну, что точно этого никто не может знать, — цитирует РИА Новости врача.

Костинов подчеркнул, что инфицированные во время вечеринок россияне могут заразить родных и близких, с которыми они проживают или которых пойдут поздравлять в новогодние праздники.

А вдруг твой муж, например, хроник? А если у твоего ребёнка фарингит или что-то ещё? Ну и, наконец, после Нового года ты идёшь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками. И всё это время у тебя коронавирус находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь, — возмутился медик.

При этом он порекомендовал руководителям компаний самим принимать решение об организации корпоративов. По его мнению, запрещать праздники по всей стране не имеет смысла, так как корпоративы всё равно будут. Костинов также допустил, что новогодние праздники могут сказаться на ситуации с коронавирусом и положительно, если россияне станут более «разобщёнными» и перестанут на время контактировать с коллегами.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что из-за пандемии COVID-19 Новый год становится сугубо семейным праздником. По его словам, в 2020 году россияне навряд ли будут активно праздновать Новый год — многие из них откажутся от новогодних корпоративов и отдадут предпочтение домашнему уюту. Он также подчеркнул, что отказался от празднования своего дня рождения. Так, 20 октября Соловьёву исполнилось 57 лет. По словам телеведущего, он прекрасно понимает, как тяжело сегодня приходится артистам, чей заработок напрямую зависит от новогодних празднеств, писал NEWS.ru.