Иммунолог предупредил о неожиданных проявлениях «омикрона» у детей

«Омикрон»-штамм коронавируса провоцирует у детей не только бронхит, но и кожные высыпания, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), заявил иммунолог Павел Бережанский. По его словам, дети переносят новый штамм COVID так же тяжело, как и взрослые, пишет «Радио 1».

«Омикрон» у нас мутирующий коронавирус, и дети болеют им так же тяжело, как и взрослые. Помимо бронхита, а это проявление коронавирусной инфекции, отмечается проявление со стороны кожных покров — у детей появляется сыпь. Также отмечается проявление со стороны желудочно-кишечного тракта — протекает как расстройство системы ЖКТ, — рассказал Бережанский.

Он добавил, что несмотря на единичные случаи заражения детей «омикроном», в первую волну коронавируса маленьких пациентов было гораздо меньше. По его мнению, причиной низкой заболеваемости среди детей тогда стало решение закрыть образовательные учреждения и отправить учеников на самоизоляцию. Бережанский напомнил, что инфекция передаётся при социальном контакте, и призвал снизить их количество.

Ранее в понедельник вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость «омикроном» в России снизится к концу января. Учёный пояснил, что «омикрон»-штамм «не выдерживает» нынешнего активного темпа заражения, поэтому его инфекционность снижается.