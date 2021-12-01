Иммунолог предупредил о быстром распространении «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» будет быстрее передаваться между людьми, но окажется менее опасным, чем «дельта», сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов «Народным Новостям». Он считает, что для уверенности в симптомах штамма нужны несколько недель сбора данных.

С точки зрения эволюции вируса, он не будет очень опасным. Вирус наоборот должен стать мягче, чтобы быстрее распространиться. Новый штамм вируса будет более заразным. «Омикрон» вытеснит все остальные штаммы, — рассказал Жемчугов.

Но вакцинация продолжает защищать и от него, добавил врач.

Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал, что «омикрон»-штамм пока что проявляется в очень лёгкой форме, его симптомы напоминают заражение гриппом. По словам медика, у пациентов с новым штаммом наблюдаются сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Но он предупредил, что делать какие-либо утверждения пока рано.

Ранее Роспотребнадзор ограничил срок действия в России ПЦР-теста из-за штамма «омикрон» до 48 часов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ситуация с новым штаммом «омикрон» требует немедленного всестороннего изучения, так как мутации в этом штамме усиливают его способность проникать в клетки.