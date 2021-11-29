Иммунолог предсказал искусственное падение заболеваемости COVID-19

Новых случаев заболевания коронавирусом в России зафиксируют меньше во время новогодних праздников из-за того, что снизится объём ПЦР-тестирования, заявил иммунолог Николай Крючков изданию Lenta.ru. Если действительно будет снижение заболеваемости, то, по его словам, очень медленное, с сохранением высоких уровней.

На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости. <...> Это нереальный процесс — в реальности после январских каникул может начаться подъём заболеваемости, — считает Крючков.

Он добавил, что новая вспышка заболеваемости может случиться в России в конце декабря. Нынешнее улучшение ситуации, по мнению Крючкова, временное, после нерабочих дней заболеваемость может как вырасти, так и упасть.

Ранее Николай Крючков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» приведёт к новой волне заболеваемости, более сильной, чем при штамме «дельта». Особенно опасен он для России из-за низкого уровня иммунитета населения.

Штамм «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.