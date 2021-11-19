Иммунолог поспорил с Биллом Гейтсом после его слов об окончании пандемии
Иммунолог Николай Крючков поспорил с Биллом Гейтсом после его слов об окончании пандемии
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:15, 19 ноября 2021
Билл ГейтсФото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Российский иммунолог Николай Крючков прокомментировал прогноз миллиардера Билла Гейтса о стихании пандемии коронавируса к лету 2022 года. В интервью «Царьграду» он пояснил, что смертность от COVID вряд ли сильно упадёт. По его словам, вирус пытается обойти поствакцинный иммунитет и антитела, сформировавшиеся после перенесённого заболевания.
Отбор мутаций продолжается... Основное направление отбора сейчас — это как раз адаптация к существующему поствакцинному иммунитету и вообще к иммунитету после заболевания, а также в целом к коллективному иммунитету, — аргументировал Крючков.
По мнению миллиардера, пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».
Как подчеркнул Гейтс, сейчас уже можно говорить о перспективах окончания пандемии из-за успешного использования современных методов предупреждения и лечения COVID-19. Также, по его словам, выравнивание показателей заболеваемости и смертности от коронавируса и гриппа станет сигналом к полному восстановлению экономики.
На его взгляд, в будущем перед человечеством встанет задача борьбы с новыми разновидностями гриппа, в связи с этим необходимо сохранить все наработки, чтобы не допустить новой пандемии.
Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия превратится в эндемию как только система здравоохранения не будет перегружена больными коронавирусом. По его мнению, люди должны научиться жить с вирусом.