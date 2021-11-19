Иммунолог поспорил с Биллом Гейтсом после его слов об окончании пандемии

Российский иммунолог Николай Крючков прокомментировал прогноз миллиардера Билла Гейтса о стихании пандемии коронавируса к лету 2022 года. В интервью «Царьграду» он пояснил, что смертность от COVID вряд ли сильно упадёт. По его словам, вирус пытается обойти поствакцинный иммунитет и антитела, сформировавшиеся после перенесённого заболевания.

Отбор мутаций продолжается... Основное направление отбора сейчас — это как раз адаптация к существующему поствакцинному иммунитету и вообще к иммунитету после заболевания, а также в целом к коллективному иммунитету, — аргументировал Крючков.

По мнению миллиардера, пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».

Как подчеркнул Гейтс, сейчас уже можно говорить о перспективах окончания пандемии из-за успешного использования современных методов предупреждения и лечения COVID-19. Также, по его словам, выравнивание показателей заболеваемости и смертности от коронавируса и гриппа станет сигналом к полному восстановлению экономики.

На его взгляд, в будущем перед человечеством встанет задача борьбы с новыми разновидностями гриппа, в связи с этим необходимо сохранить все наработки, чтобы не допустить новой пандемии.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия превратится в эндемию как только система здравоохранения не будет перегружена больными коронавирусом. По его мнению, люди должны научиться жить с вирусом.