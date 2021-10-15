Иммунолог посоветовала не подменять леденцами от кашля поход к врачу

Леденцы кашель не излечат, но могут создать иллюзию, что процедура эффективна. Из-за этого больной откладывает поход к врачу и не выздоравливает, рассказала изданию «Слово и Дело» иммунолог-аллерголог Надежда Логинова.

Конечно, вряд ли человеку станет хуже, если он съест слишком много леденцов от кашля, разве что у него может проявиться аллергия на какие-то компоненты в этих конфетах. Однако и вылечиться он тоже не сможет. Скорее всего, за кашлем последует повышение температуры тела. С учетом эпидемии, если есть возможность, лучше не откладывать похода к врачу, — сказала Логинова.

Она рекомендует сразу провериться на коронавирус, так как и лёгкая или бессимптомная форма заболевания способна вызвать побочные эффекты. Особенно опасно это для людей с хроническими заболеваниями. При этом нужно изолироваться, даже если коронавирус не подтвердился.

Это закон для любой инфекции, даже для банального ОРВИ. Если в доме маленький ребенок, а в детском саду распространение острой респираторной инфекции, его нужно тоже изолировать: дать ему отдельную посуду, проветривать его комнату, включать там бактерицидную лампу, — сообщила Логинова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что часть россиян не желает вакцинироваться и соблюдать «барьерный режим». Он считает, что люди должны «хоть что-то делать» для собственной защиты от COVID-19.