Иммунолог посоветовал вакцинироваться спустя полгода после «омикрона»

Переболевшим «омикроном» пациентам следует вакцинироваться спустя полгода после выздоровления, считает иммунолог Андрей Продеус. Он напомнил, что «омикрон» переносится относительно легко теми людьми, которые имеют достаточную иммунную защиту, пишет «Москва 24».

Желательно иметь некий уровень антител. «Омикрон» переносится достаточно легко теми, у кого есть иммунная защита. Смысл вакцинации и этих антител всё-таки в том, чтобы не болеть тяжело. Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше чем через полгода, — заверил Продеус.

При этом он отметил, что исключение составляют группы лиц с нарушением иммунного ответа и те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию. В таких случаях, уточнил иммунолог, стоит отталкиваться от того количества антител, которые остались спустя три месяца после болезни.

Ранее врач Андрей Поздняков заявил, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. Об этом можно говорить на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.