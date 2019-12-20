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Новый год ассоциируется у нескольких поколений россиян с запахом мандаринов. Однако доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рекомендует не увлекаться этими фруктами в праздники.

Предупреждение специалиста касается в первую очередь людей, страдающих аллергией на цитрусовые, и тех, кто вообще склонен к аллергическим реакциям.

Продеус пояснил, что цитрусовые сами по себе являются высокоаллергенным продуктом. Кроме того, они содержат вещества, вызывающие псевдоаллергию. Эта реакция зависит от дозы. Пара мандаринов её не вызовет, а от килограмма фруктов человеку грозит «обсыпание» и повышается риск обострения уже имеющейся аллергии.

Иммунолог также отметил, что многие едят мандарины с целью повысить запасы в организме витамина С. Однако его содержание в этих фруктах невелико — менее 50% суточной дозы в 100 г. По словам Продеуса, для получения суточной дозы витамина С достаточно съесть 35 г болгарского перца, тогда как мандаринов потребуется более 200 г, сообщает радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в первой половине декабря на 15% снизились продажи мандаринов, чем в аналогичный период в 2018 году. Наиболее популярны у потребителей турецкие фрукты.