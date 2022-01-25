Иммунолог перечислила необходимые для взрослых прививки

Взрослым нужно вакцинироваться от гриппа, кори, краснухи, ветрянки и гепатита В, рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева изданию «Слово и Дело». Тем, кто собирается в эндемичный регион или живёт в нём, ещё стоит сделать прививку от клещевого энцефалита, добавила она. Список таких территорий есть на сайте Роспотребнадзора.

От гриппа лучше прививаться в конце октября, и обязательно нужно сделать это беременным, детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. От ветрянки двумя дозами необходимо вакцинироваться тем, кто часто работает с детьми.

От краснухи и кори обязательно привиться хотя бы раз до 50 лет. Об этих болезнях практически забыли благодаря масштабной детской вакцинации, но многие взрослые остались непривитыми.

Если вы никогда в жизни не вакцинировались от гепатита B, мы очень рекомендуем сделать эту вакцину. Эта прививка вошла в национальный календарь только в конце 90-х. Сегодня у нас много взрослых, которые ни разу в жизни не делали эту прививку. Это особенно важно, поскольку лечения от гепатита B не существует, заразиться им можно где угодно — парикмахерские, маникюрные и другие салоны, предоставляющие инвазивные процедуры, — сказала Ярцева.

Она объяснила, что можно сделать анализ крови на антитела, чтобы узнать, каких прививок не хватает. Если человек вакцинировался от коронавируса, эти прививки можно делать, когда пройдёт реакция.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что на неформальном уровне российские вакцины от коронавируса уже получили признание в Китае. Об этом свидетельствует то, что наши спортсмены, прибывающие в Пекин для участия в Олимпиаде, пользуются равными правами с привитыми атлетами из других стран.