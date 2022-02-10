Иммунолог перечислил основные ошибки переболевших «омикроном»

Переболевшие «омикроном» россияне нередко сразу же заболевают «дельтой», так как перестают носить маски в общественных местах и соблюдать другие профилактические меры, заявил иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что выработанных после «омикрона» антител может не хватить для предотвращения заражения другими штаммами коронавируса, пишет «Москва 24».

Болели вы, не болели, все равно маску нужно носить. А кто перестает ее носить, может заразиться «дельтой». Нет же перекрестного иммунитета. Можно практически сразу заразиться, и случаи такие описаны. Только не успеют выздороветь от одного варианта коронавируса, заражаются другим штаммом, — высказался Болибок.

Он добавил, что «дельта»-штамм циркулирует в России параллельно с «омикроном». В связи с этим он порекомендовал переболевшим пациентам воздержаться от посещения общественных заведений.

Ранее представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России COVID-19 теперь перезаражаются до 15% переболевших.