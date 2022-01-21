Иммунолог оценил реальное число больных коронавирусом

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что переболевших коронавирусом может быть в 6–10 раз больше, нежели говорится в официальной статистике. Дело в том, что зачастую пациенты с бессимптомной формой заболевания или же переносящие его легко не обращаются за медицинской помощью, пишет РИА Новости.

Вот их в шесть или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных заражённых, — сказал специалист.

Жемчугов также рассказал, когда новая волна пандемии может пойти на спад. По словам специалиста, это будет зависеть от коллективного иммунитета россиян. Рассчитать это точно может компьютер, главное не забыть заложить в модель тех, кто болеет бессимптомно или легко, без обращения к докторам.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов сообщил, что для борьбы с новым «омикрон»-штаммом коронавируса лучше всего принимать витамины C и D. При этом медик скептически отнесся к приёму нестероидных противовоспалительных препаратов.