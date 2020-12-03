Иммунолог описал аномальную особенность коронавируса

https://static.news.ru/photo/400467bc-355c-11eb-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается аномальное течение болезни. Их температура после небольшого повышения резко понижается, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что во время болезни сбивается регуляция обмена веществ в организме.

У некоторых полторы-две недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже, — цитирует Болибока Lenta.ru.

Медик уточнил, что температура ниже нормы фиксируется у тех, кто переносит коронавирус в лёгкой форме.

Ранее украинский врач Андрей Пеньков посоветовал повышенное внимание уделять инфицированному на девятый и десятый дни, так как обычно в этот период появляются одышка и острый респираторный дистресс-синдром. По словам специалиста, такая ситуация в основном связана не с бактериальными процессами в организме, а с гиперреакцией иммунной системы пациента.

Как писал NEWS.ru, молекулярные биологи заявили, что коронавирус нового типа очень редко проникает в клетки кровеносных сосудов, так как они почти не вырабатывают молекулы белка ACE2 — главного «пособника» SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. По их словам, SARS-CoV-2 попадает в ткани лёгких человека и других млекопитающих через рецепторы ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты — один из типов клеток парного органа.