Иммунолог: «омикрон»-штамм коронавируса может вытеснить «дельта»-штамм

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что теоретически «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту». Тем не менее такой прогноз требует чёткого изучения. Его слова приводит РИА Новости.

Нужна определённая статистика, чтобы говорить о такой закономерности. Мы ещё «омикрон» не видели. Все, кто его видел, ограничиваются московским регионом, — сказал специалист.

Он добавил, что если новая мутация вируса будет проходить в лёгкой форме, то это можно будет назвать «спасением». Тотолян также подчеркнул, что пользоваться опытом других стран при изучении этого штамма можно, однако не забывая, что при перемещении по планете «омикрон» мог видоизмениться так же, как до него это произошло с «дельтой».

Маркеры генетических наименований зависят от расовых принадлежностей, у разных этнических групп есть своя специфика, поэтому то, что получилось в ЮАР, и что у нас, <...> просто взять их выводы и перенести к нам — это неверно, — добавил эксперт.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что пациенты с характерными при заражении «омикроном» симптомами вряд ли смогут правильно диагностировать у себя коронавирус, так как эти же проявления характерны для гриппа и других ОРВИ. При этом медик указал, что «визитной карточкой» этой мутации коронавируса является необоснованная слабость.