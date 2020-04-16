Иммунолог оценила возможность переноса коронавируса тополиным пухом

https://static.news.ru/photo/7f75f5cc-7ffa-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Шансов, что тополиный пух станет переносчиком коронавируса, нет, считает аллерголог-иммунолог ФГУ НИИ Физико-химической медицины МФБА Елена Праслова. Она объяснила это тем, что дерево начинает цвести при температуре, которая губительна для вируса.

Если будет тепло и тополь начнёт цвести, собирать нечего будет — COVID-19 не выдержит высоких температур, ибо относится к так называемым термолабильным вирусам. Так что мысль о том, что вирус будет распространяться через тополиный пух, я считаю, мягко говоря, неразумной. Ни один вирус не выживает в пухе, — пояснила она «Московскому комсомольцу».

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Кроме того, учёные подтвердили, что вирус на некоторых поверхностях может выживать до 72 часов, поэтому заразиться можно и через них, если будет контакт со слизистыми оболочками организма.

Так, по словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются кашель и заражённые поверхности. Именно поэтому ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, не трогать ими лицо и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.