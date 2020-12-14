Иммунолог оценила риск заразиться коронавирусом при вакцинации

https://static.news.ru/photo/3f3b5244-3e7d-11eb-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет.

На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета, — отметила врач в беседе с РИА Новости.

Степенская считает, что многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, и они придут на прививку второй раз. Она не думает, что «можно людей силой заставить это делать».

Я думаю, что главное — объяснить, почему важна вторая прививка, и люди будут приходить, потому что они этого хотят. А когда человек хочет, он уже согласился на первую прививку, то он понимает, что со второй прививкой иммунитет у него будет гораздо лучше, то, скорее всего, он придёт и на вторую прививку, — пояснила иммунолог.

Степенская добавила, что не исключает изменение ситуации с двухфазной прививкой «через год-два».

В тот момент, когда уже будет иммунологическая память. Потому что мы думаем, что этим годом всё не закончится, и прививки будут необходимы каждый год, — подчеркнула завотделением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил: именно потеря обоняния и вкуса отличает COVID-19 от других инфекций. По его словам, названные симптомы характерны лишь для людей, переносящих болезнь в лёгкой форме. Болибок допустил, что потеря обоняния и вкуса может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них «это менее характерно».