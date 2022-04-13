Иммунолог оценил заразность нового штамма коронавируса BA.4

Новый штамм коронавируса BA.4 может оказаться заразнее «стелс-омикрона», предположил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Москвой 24». Но это пока лишь подозрение, о штамме мало что известно. Добраться до России ВА.4 может спустя полтора месяца после того, как распространится в других странах, отметил специалист.

Произойдёт это с некоторым запаздыванием. Это хорошо в случае эпидемии. Я думаю, где-то месяца на полтора отсрочится его попадание в РФ, после того как он распространится в других странах. Если BA.4 сколько-нибудь представляет интерес с точки зрения эпидемиологии, то он безусловно будет в России, — сказал Крючков.

Он добавил, что новый вариант COVID-19 будет опаснее для пожилых старше 60 лет, для людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, для детей до трёх лет и для беременных.

Ранее первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 выявили в Бельгии. До этого его обнаружили в некоторых других странах. Вирусолог Марк Ван Ранст отметил, что появление новых вариантов одного штамма — событие менее опасное, чем появление непосредственно нового штамма вируса.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил главу российского государства Владимира Путина за то, что тот «прекратил все коронавирусы в мире». По его словам, с началом спецоперации заболеваемость COVID-19 в мире значительно снизилась.