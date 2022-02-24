Иммунолог оценил влияние «стелс-омикрона» на заболеваемость в России

Участившиеся случаи заболевания «стелс-омикроном» могут привести к замедлению снижения заболеваемости коронавирусом в России, считает иммунолог Владимир Болибок. По его словам, эта мутация COVID не приведёт к новой волне заболеваемости, пишет «Москва 24».

У меня складывается впечатление, что у нас просто будет медленный спуск с той волны, которую мы сейчас видим. Мы сейчас относительно быстро снижаемся, а дальше будет замедление этого понижения. И достигать дна волны мы будем достаточно долго из-за того, что часть людей будет цеплять «стелс-омикрон», — пояснил Болибок.

Он также напомнил, что с наступлением весны многие люди разъедутся по дачам. Это означает, что мест с большим скоплением людей станет меньше. Болибок также выразил надежду на то, что основная группа риска — пенсионеры — также дождётся конца пандемии за городом.

Ранее линия коронавируса BA.2, получившая название «стелс-омикрон», приобрела новую мутацию, которая активно распространяется в Дании. Изменения в белке, отвечающем за перемещение вируса внутри человеческой клетки, повышают скорость его передачи от человека к человеку. Однако на само течение болезни это не влияет.