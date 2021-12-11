«Один из ста»: иммунолог назвал вероятность заразиться COVID от привитого

Вакцинированный человек может быть переносчиком COVID, но возможность заражения намного ниже. чем от непривитого — «один случай из ста», заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik. Он отметил, привитые вакциной от COVID также заболевают коронавирусом, но намного реже.

Невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить ещё десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше [...] Он тоже может заразить других людей, но это будет один случай из ста, — пояснил мужчина.

Медик добавил, что вакцинированный носитель вируса не так заразен, как непривитый. Специалист заключил, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако».

Ранее сообщалось об опровержении слухов сооснователя и генерального директора немецкой компании BioNTech Угура Шахрина о том, что мужчина не вакцинировался от коронавируса. Его компания совместно с американской Pfizer является разработчиком одного из препаратов против нового заболевания.