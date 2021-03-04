Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19

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Среди переболевших и привитых от коронавируса граждан возможность повторного заражения COVID крайне низка, и со временем вирус ослабнет и болезнь будет протекать в гораздо более лёгкой форме. Такие данные научных исследований и клинической практики привёл израильский иммунолог, заведующий отделением клиники Хаддаса Ар А-Цофрим профессор Яков Беркун.

В интервью РИА Новости профессор Беркун рассказал , что пандемия, которая длится на протяжении года, позволила получить хорошие научные данные, говорящие о том, что иммунитет от вируса в течение 12 месяцев держится «довольно-таки неплохо».

Лабораторные исследования, недавно опубликованные, проверяли 8 компонентов иммунного ответа и показали, что 7 из них сохраняются через в среднем 8 месяцев после инфекции. Наш иммунитет довольно продолжительный. Минимум 8 месяцев, а может, речь идёт и о годах, — отметил иммунолог.

Имеющийся опыт позволяет врачам утверждать, что процент повторного заражения коронавирусом среди переболевших и вакцинированных составляет порядка 0,01%, то есть. это 1 человек на 1000 населения в год.

Иммунолог рассказал об исследовании, в ходе которого специалисты брали тех, у кого были обнаружены антитела, но диагноз ранее поставлен не был.

Проверили, сколько у этих людей длится иммунитет — по заражаемости. Тоже получилось, что в среднем один из тысячи повторно заразился. Потом они проверили, не пропадает ли иммунитет со временем. Проверили, через какой промежуток времени человек повторно заразился. Если бы они заражались через продолжительное время, говорило бы, что со временем иммунитет снижается, но оказалось, что приблизительно такой же процент людей повторно заражается на протяжении всего этого периода, то есть иммунитет не пропадает, — поведал Беркун.

Эти данные позволили учёным из американской Атланты построить модель эпидемии, которая показала, что со временем COVID станет вести себя как и все прочие коронавирусы: два смертельных — SARS и MERS — были ликвидированы, ещё четыре вызывают теперь минимальный насморк.

Мы даже не обращаем внимание на существующие другие четыре типа коронавируса. По их теории, эта эпидемия со временем, когда люди переболеют и будут привиты, вполне превратится в обычное ОРВИ, — прокомментировал эпидемическую модель Яков Беркун.

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