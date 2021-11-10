Иммунолог оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса следует внести в национальный календарь прививок. Для этого подойдёт «Спутник V», так как завершена третья фаза исследования этой вакцины, считает иммунолог Николай Крючков. Об этом он рассказал изданию Lenta.ru.

У нас вакцинировались, условно говоря, 35% населения. Еще 25% можно абсолютно спокойно без каких-то кардинальных глобальных затрат привить. Потом мы упрёмся в еще более упёртую часть населения, и в конце останутся совсем рьяные антиваксеры. Ну тут уже будет делать нечего. Но если мы остальных привьём — это будет очень большой вклад. Еще 40% можно спокойно привить, тем более что эти люди настроены нейтрально или слабо отрицательно, — сказал Крючков.

Он добавил, что одной только обязательной вакцинации недостаточно, нужно ещё создать условия для неё. Во-первых, стимулировать людей положительными стимулами, а во-вторых — создать неудобства в получении услуг не первой необходимости тем, кто не прививается.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию в России. По его словам, для победы над эпидемией коронавируса должны привиться 70–75% населения. Эпидемиолог также выступил за внесение вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.