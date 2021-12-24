Иммунолог оценил эффективность «Мир 19» против коронавируса

Препарат от коронавируса «Мир 19» может стать настоящим прорывом в медицине, если его эффективность подтвердится на третьей фазе исследования, заверил иммунолог Николай Крючков. По его мнению, этот препарат действительно мешает размножению клеток вируса и может быть устойчив к мутациям, приводит его слова «Москва 24».

Здесь используется технология малых интерферирующих РНК. Они мешают репликации вируса, попадая в клетку. Нарушают цикл его размножения, развития инфекции локально. В данном случае речь идёт о верхних дыхательных путях, поскольку препарат предполагается использовать в виде ингаляции, — подчеркнул Крючков.

Ранее россиянам рассказали о противопоказаниях к препарату «Мир 19». Его применение противопоказано беременным и лицам, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме.

Попадая в лёгкие, «Мир-19» действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не даёт патогену размножаться. По словам учёных, это, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Отмечается, что новое лекарство состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.