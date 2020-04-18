Иммунолог оценил эффективность бани в борьбе с COVID-19

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Посещение бани в рамках профилактики коронавирусной инфекции нового типа не принесёт должного эффекта, несмотря на сведения о гибели COVID-19 при температуре 92 градуса по Цельсию. Об этом в разговоре с журналистами сообщил врач-иммунолог Владимир Володин.

По словам доктора, в парилках всегда довольно высокий уровень влажности, поэтому подобные процедуры в период пандемии могут быть даже опасными для здоровья человека. Дело в том, заметил иммунолог, что любой вирус оседает на поверхностях, а вдыхание пара в бане может привести к распространению инфекции.

Вообще, для иммунной системы человека всё экстремальное не несёт большой пользы. Это же касается альтернативных способов профилактики нового типа коронавирусной инфекции. Я считаю, что единственным эффективным способом защиты от COVID-19 является максимальная изоляция от общества, — приводит слова Володина «Вечерняя Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, французские учёные выяснили, что коронавирус погибает в течение 15 минут, если нагреть его до 92 градусов. Однако врачи предупреждают россиян, что лечиться походом в баню не стоит.