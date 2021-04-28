Иммунолог усомнился в пользе витаминов для профилактики COVID

https://static.news.ru/photo/43e28e00-a8ec-11eb-903a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Предлагаемые зарубежными учёными дозы витаминов для профилактики коронавируса неразумны и могут быть опасны для организма. Об этом «Москве 24» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Накануне профессор медицины из Италии Сальваторе Коррао сообщил, что избежать тяжёлых форм COVID-19 помогает употребление витаминов C и D, мелатонина и цинка. При этом мелатонина, по его словам, нужно каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов, чистого цинка — по 50 миллиграммов, а аскорбиновой кислоты — по 1–2 грамма.

Болибок подтвердил , что у этих элементов действительно есть полезные свойства. По его словам, в марте 2020 года сообщалось о том, что цинк снижает риск заражения COVID-19. Также сочетание витаминов C и D обладает противовоспалительным действием. Такая схема может оказаться рабочей, но дозы, предлагаемые зарубежными учёными, опасны для организма.

Рекомендации итальянского врача по витамину D — совершенно убийственная мегадоза. От неё могут быть даже токсические эффекты. При потреблении сверхвысокой дозы витамина D в организме могут возникнуть тромбозы. По сути дела, это отравление витамином D, — заявил медик.

Болибок добавил, что дозировки остальных элементов также превышают международные и российские рекомендации в несколько раз.

Результаты приёма мегадоз негативны. Люди пьют, потом получают осложнения. Например, мегадозы витамина C приводят к развитию мочекаменной болезни. Причём в сложной форме, — предупредил иммунолог.

Эксперт советует для профилактики заболевания и укрепления иммунитета принимать обычные поливитаминные и минеральные комплексы, в них сбалансированы все вещества и их можно купить в любой аптеке.

Ранее более двухсот врачей и учёных со всего мира объединились, чтобы призвать правительства стран распространить рекомендации по употреблению витамина D среди своих граждан. Химический элемент помогает лечить коронавирус, сокращает количество госпитализированных пациентов и смертей. По их данным, ещё задолго до массового распространения COVID-19 большая часть населения планеты была физически не готова противостоять инфекции. Это связано с тем, что 70% населения мира испытывает дефицит витамина D и обладает недостаточным иммунитетом.