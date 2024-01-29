Иммунолог объяснила, как привиться от гриппа и не умереть Врач Мухина: нельзя делать прививку от гриппа при аллергии на компонент вакцины

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Если у человека в анамнезе имеется аллергическая реакция на вакцину, то необходимо обратиться к врачу и оценить степень ее выраженности, прежде чем ставить прививку от гриппа, посоветовала врач — аллерголог-иммунолог Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы № 52 Ольга Мухина. По ее словам, которые передает «Московское здоровье», если после обследования будет выявлена аллергия на определенный компонент вакцины, то прививаться ею нельзя.

Если у вас никогда не было аллергических реакций на прививки, то проводить обследование нет необходимости. <...> В случае, если в анамнезе имеется аллергическая реакция на вакцину или лекарственный препарат, нужно обратиться к аллергологу, специалист оценит степень ее выраженности. <...> Если будет выявлена аллергия на этот компонент вакцины, прививаться ею нельзя, — пояснила Мухина.

Врач объяснила, что в России не стандартизированы аллергопробы на лекарственные препараты и вакцины. Специалист также подчеркнула, что чаще всего аллергическая реакция в организме возникает не на саму вакцину, а на содержащиеся в ней консерванты.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее посоветовал прививать детей от гриппа в начале сезона, чтобы иммунитет успел выработаться. По словам специалиста, если в начале осени ребенка не успели вакцинировать, сделать это можно позже, но в таком случае важно ограничить его контакт с заболевшими в течение двух недель.