Иммунолог объяснил тяжёлое течение болезни у мужчин при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/264ae468-2148-11eb-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По его словам, мужской гормон тестостерон не обладает свойством уничтожать вирусы внутриклеточно.

Женский половой гормон эстроген облегчает проникновение защитных белков (антител) внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводит к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы, — отметил врач в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. Кроме того, тромбозы у мужчин на фоне COVID-19 развиваются чаще и они более обширные, чем у женщин, считает иммунолог.

При этом Болибок отметил и «обратную сторону медали». По его мнению, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главные симптомы коронавируса во время второй волны. По словам медика, чаще всего у заболевших проявляется устойчивая к жаропонижающим препаратам лихорадка с температурой выше 38 градусов, а также одышка с частотой дыхания более 28 в минуту при норме в 16–20.