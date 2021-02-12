Иммунолог объяснил предупреждение Мясникова о новой смертельной пандемии

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что бояться прихода новой смертельной пандемии не стоит, но нужно извлечь уроки из ситуации с коронавирусом и быть наготове.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил, что следующая пандемия будет ещё опаснее нынешней. По его словам, есть шанс перехода вирусов птичьего или свиного гриппа от животных к человеку, после чего патоген может распространиться в человеческой популяции.

Болибок, комментируя заявление коллеги, пояснил, что вирусы гриппа изучены намного лучше коронавирусов. Иммунолог отметил, что создание вакцин от любой, даже мутировавшей разновидности гриппа не должно составить труда. К тому же после пандемии COVID-19 люди станут терпимее относиться к вакцинации.

Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем. А вот с другими возбудителями предсказать всё гораздо сложнее, — сказал «Вечерней Москве» Болибок.

Иммунолог напомнил, что к приходу коронавируса оказались не готовы ни ВОЗ, ни органы здравоохранения отдельных государств. Текущая ситуация показывает, что кроме вакцин нужно иметь резервы для оказания медицинской помощи и для перестройки промышленности под медицинские нужды. Болибок выразил уверенность, что уроки пандемии COVID-19 приведут к созданию центров расширенного контроля за вирусными инфекциями.

Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове, — заключил медик.

Как писал NEWS.ru, миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены. По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений. Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19.