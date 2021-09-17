Иммунолог объяснил, почему Турция не признаёт две российские вакцины

Генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов иммунолог Николай Крючков рассказал, почему турецкие власти не признают «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». По его словам, причина кроется в их недостаточной осведомлённости об этих вакцинах. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он также назвал способ, как это исправить.

Он подчеркнул, что разработчики «КовиВака» не опубликовали ни одной статьи по клиническим исследованиям, а создатели «ЭпиВакКороны» предоставили лишь одно клиническое и одно «полунаблюдательное» исследование низкого качества.

Если были бы публикации, такие как в The Lancet, например, то я думаю, что политика была бы другая. У Турции, чтобы было понятно, там регулятор тоже независимый формально, — сказал Крючков.

Он предположил, что в Турции политическое давление на регулятор сильнее, чем, например, в Европе и США. В них давления политических институтов практически нет.

Ранее турецкие власти ужесточили требования для въезда российских туристов в страну. С 14 сентября Турция принимает без тестов на коронавирус только путешественников с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.