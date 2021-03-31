Иммунолог объяснил отсутствие антител после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некорректная система тестирования может стать причиной того, что у человека после вакцинации от COVID-19 не будет выявлено антител. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

В интервью радио Sputnik Викулов пояснил , что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации, а порой их не обнаруживают из-за некачественной системы тестирования. В такой ситуации следует проследить динамику выработки антител ещё через 2–4 недели.

Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10 до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока это предварительные данные, — уточнил врач.

Если же результаты всё же укажут на то, что антитела не выработались, медик рекомендует воспользоваться другими вариантами профилактики заболевания — как медикаментозными, с применением препаратов иммунотропной направленности, адаптогенов и витаминов, так и немедикаментозными.

Немедикаментозная профилактика — умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов (биологических процессов в организме в течение дня), — рассказал Георгий Викулов.

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