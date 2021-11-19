Иммунолог объяснил, от чего зависит количество антител к коронавирусу

Количество вырабатываемых организмом антител к коронавирусу зависит от вакцины, схемы её введения, возраста пациента, наличия у него хронических заболеваний и степени тяжести течения COVID, пояснил «Москве 24» иммунолог Николай Крючков. По его словам, чем больше выработанных антител, тем лучше организм защищён от инфекции.

При этом зависит, какую вакцину мы используем. Некоторые менее иммуногенны, какие-то более иммуногенны. Поэтому ещё играет роль вакцина и схема введения. Одно дело, когда мы через 14 дней колем [второй компонент], другое — если через 21 день. В последнем случае, скажем, вероятность, что уровень антител достигает максимального показателя, выше, — уточнил Крючков.

По его словам, у подростков, молодых людей, а также зрелых пациентов, которым менее 60 лет, вырабатывается больше антител. Однако это зависит в том числе и от наличия хронических заболеваний или иммунодефицита, пояснил Крючков. По словам иммунолога, уровень антител в организме может достигать рекордно высоких значений, известны случаи выработки до 3000 и 4000 Bau/мл.

От 300 Bau/мл надо начинать. Когда мы говорим о 300–400 Bau/мл, речь идёт о защите от тяжёлого течения заболевания, но не от самого COVID-19. Поэтому чем больше, ну хотя бы до 1000 Bau/мл, тем лучше, — резюмировал врач.

Ранее инфекционист Николай Малышев назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител. По его словам, титр антител в 500 Bau/мл может быть только у вакцинированных от коронавируса, у переболевших этот показатель будет меньше.