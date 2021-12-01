Иммунолог объяснил, кому стоит опасаться «омикрона» больше других

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность не только для пожилых людей и пациентов, страдающих от хронических заболеваний, но и для детей, заявил иммунолог Николай Крючков. Более того, теперь риску подвержены также и пациенты в возрасте от 20 до 39 лет, передаёт «Москва 24».

В принципе, «омикрон» также будет больше всего бить по пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Но если говорить об особенностях, то теперь в большей степени, чем раньше, подвержены риску дети до двух лет и взрослые люди от 20 до 39 лет, — уточнил Крючков.

По мнению иммунолога, пока рано говорить о том, что «омикрон» протекает в более лёгкой форме, чем другие штаммы коронавируса. Он усомнился в корректности данных африканской ассоциации врачей, согласно которым «омикрон» вызывает ослабленное течение коронавируса. Аргументируя свою позицию по данному вопросу, Крючков пояснил: выборка смещённая, в ней было мало людей, к тому же пациенты были в основном молодыми.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что «омикрон» будет быстрее передаваться между людьми, но окажется менее опасным, чем «дельта». Он считает, что для уверенности в симптомах штамма нужны несколько недель сбора данных.