Иммунолог объяснил, как проводятся испытания лекарств на детях

Клинические испытания препаратов для детей практически не отличаются от испытаний лекарств для взрослых, заявил иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов. Он пояснил, что для допуска к испытанию, например, «Спутника М», у кандидатов не должно быть хронических заболеваний, передаёт «360».

Испытания не проводятся на тех, у кого есть неврологические или психические заболевания, туберкулёз, ВИЧ, хронические заболевания печени и почек. В случае с вакциной от ковида прививали только здоровых детей, не болевших COVID-19, — рассказал медик.

Он уточнил, что испытания препаратов для детей, как и для взрослых, проводятся в четыре этапа. По словам Костинова, сначала исследования проводятся на взрослых, потом на подростках, следом идут дети от 12 до семи лет, далее — дети от шести до трёх лет и, наконец, — от трёх лет до шести месяцев.

Для процедуры требуется целый комплект юридических документов, а также страхование, которое является обязательным при участии в любых клинических испытаниях, — добавил юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» получила регистрационное удостоверение. Также в Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М».