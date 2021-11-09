Иммунолог: никто не обещал, что вакцинированные не будут болеть COVID

Врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что вакцина от коронавируса не даёт полной гарантии защиты от заражения, поэтому люди всё равно болеют. Об этом сообщает URA.RU.

В результатах клинических исследований указывается, что 93% не болеют, 7% болеют, но никто не умирает. А сейчас в связи с тем, что мутирует вирус из уханьского штамма в «дельту», а «дельта»-штамм ещё изменился, вакцина действует ещё слабее на 30%, — пояснил Жемчугов.

Он добавил, что, в связи с этим до 30% переболевших людей могут повторно заболеть, но в лёгкой форме и «без погибших».

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса. По мнению эксперта, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже».

Он добавил, что, если в повторной вакцинации есть необходимость, сначала нужно получить результаты анализов с количеством антител в организме. При этом он призвал не придумывать собственные схемы, так как медики уже признали лучшие варианты вакцинации.