Иммунолог назвала способ не заразиться штаммом «омикрон» в коллективе

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в России. Это связано с распространением штамма «омикрон». Чтобы не заболеть, в том числе на работе, следует принимать меры. Наиболее эффективной из них является вакцинация, рассказала в интервью радио Sputnik иммунолог Ирина Ярцева.

Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в лёгкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться, — сказала Ярцева.

Находясь на работе, по словам эксперта, следует также соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. Сотрудникам, имеющим малейшие признаки простудного заболевания, необходимо носить маски. Если они этого не делают, врач рекомендует не стесняться и попросить их использовать средства индивидуальной защиты.

Если вы заметили, что человек рядом сопливеет или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удалённую работу, — отметила она.

Также Ярцева рекомендовала россиянам заботиться о правильном режиме сна и здоровом питании, поскольку это укрепляет иммунитет. Желательно меньше волноваться и избегать стрессов.