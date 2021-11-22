Иммунолог назвала опасной прививку при высоком уровне антител

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина заявила, что вакцинация людей с высоким титром COVID-антител, оставшихся после перенесённой болезни или прививки, может привести к обратной реакции. По словам эксперта, это может привести к тому, что защита перестанет работать. Об этом сообщает URA.RU.

Это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. Приведёт это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые всё видят и при определенной активации продуцируют антитела. Они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено, — поделилась иммунолог.

По словам Калининой, в России вскоре появятся специальные QR-коды для людей с высоким титром. При этом специалисты отмечают, что высокий титр антител не является гарантией защиты.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса завершится, когда 70–75% населения будет иметь необходимое количество антител. По его мнению, темпы вакцинации граждан в этой связи необходимо увеличить.