Иммунолог перечислила бесполезные лекарства при лёгкой форме коронавируса

https://static.news.ru/photo/c27d01fe-5591-11eb-b31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие лекарственные препараты не стоит использовать, если человек самостоятельно лечится при лёгкой форме коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, нет необходимости принимать антигистаминные препараты, думая, что они способны снимать отёк лёгких, как любой другой отёк. Также нет смысла в лекарствах от кашля, потому что при коронавирусе он сухой. Частым заблуждением врач назвала употребление антибиотиков, если к этому нет показаний.

Антибиотики — это уровень стационара, если у пациента тяжёлое течение. Там проверяется, присоединилась бактериальная инфекция или нет, — цитирует НСН Ярцеву.

Она добавила, что бактериальная инфекция присоединяется к COVID-19 только в 8–10% случаев.

Для лечения дома иммунолог посоветовала принимать несколько дней жаропонижающие препараты, больше пить. Она добавила, что врач может порекомендовать какие-то противовирусные средства, но они нужны не всем, поэтому это должно решаться в частном порядке.

Кроме того, специалист порекомендовала полоскать горло и увлажнять воздух в квартире. Также она предупредила о риске самостоятельного приёма кроверазжижающих препаратов.

У многих людей на фоне коронавируса снижается уровень тромбоцитов в крови. Если человек, не зная об этом, не сдавая анализы, начнёт по рекомендации друзей принимать кроверазжижающие препараты, то у него повышается риск спонтанного кровотечения, — сказала медик.

Ранее доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых необходимо отказаться при коронавирусной инфекции. Врач призвал не использовать противодиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что препятствует очищению организма от бактерий и воспалений. Шаффцин посоветовал пить больше воды и не мешать естественному процессу.

Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Эксперт порекомендовал не использовать их, если нет астмы, потому что они вредят сердцу. Доктор пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев, писал NEWS.ru.