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Иммунолог назвал возможные последствия «омикрона»

Иммунолог Болибок: переболевшие «омикроном» будут жаловаться на слабость
10:10, 28 января 2022
Иммунолог назвал возможные последствия «омикрона» Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press
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Россияне начали заражаться «омикроном» в начале января, а значит, пока рано говорить о постковидных проявлениях этого штамма коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Тем не менее он предположил, что переболевшие «омикроном», скорее всего, будут жаловаться на слабость и обострение хронических заболеваний, пишет «Москва 24».

Нужно иметь в виду, что любой коронавирус, в том числе и «омикрон», может провоцировать имеющиеся хронические заболевания. Это достаточно часто встречается и у привитых, и у непривитых. Я аллерголог, многие приходят жаловаться, что перенесли коронавирус, и после этого аллергия, которая не мучила уже много-много лет, возвращается, — заявил Болибок.

Он также отметил, что переболевшие «омикроном» пациенты жалуются в основном на слабость, снижение работоспособности и «туман в голове». Некоторые, подчеркнул иммунолог, отмечают у себя потерю обоняния. 

Ещё зарубежные коллеги отмечают, что достаточно выражено отклонение в параметрах свёртываемости крови. Но мы ожидаем, что как осложнение, не как постковидный синдром, после «омикрона» может быть тромбоз, — резюмировал Болибок.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов коронавируса. По его словам, в частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, которые для вариантов до «дельты» были распространённым явлением.

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