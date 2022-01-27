Иммунолог назвал возможные последствия «омикрона»

Россияне начали заражаться «омикроном» в начале января, а значит, пока рано говорить о постковидных проявлениях этого штамма коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Тем не менее он предположил, что переболевшие «омикроном», скорее всего, будут жаловаться на слабость и обострение хронических заболеваний, пишет «Москва 24».

Нужно иметь в виду, что любой коронавирус, в том числе и «омикрон», может провоцировать имеющиеся хронические заболевания. Это достаточно часто встречается и у привитых, и у непривитых. Я аллерголог, многие приходят жаловаться, что перенесли коронавирус, и после этого аллергия, которая не мучила уже много-много лет, возвращается, — заявил Болибок.

Он также отметил, что переболевшие «омикроном» пациенты жалуются в основном на слабость, снижение работоспособности и «туман в голове». Некоторые, подчеркнул иммунолог, отмечают у себя потерю обоняния.

Ещё зарубежные коллеги отмечают, что достаточно выражено отклонение в параметрах свёртываемости крови. Но мы ожидаем, что как осложнение, не как постковидный синдром, после «омикрона» может быть тромбоз, — резюмировал Болибок.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов коронавируса. По его словам, в частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, которые для вариантов до «дельты» были распространённым явлением.