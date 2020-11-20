Иммунолог назвал условия для повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d356cd0e-2b8c-11eb-a26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако подобное случается. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Люди заболевали повторно в случае тяжёлых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приёме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач считает, что россиянам, не имеющим других проблем со здоровьем, не следует бояться повторного заражения COVID-19.

В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным, — отметил Болибок.

Он уверен, что контакт с коронавирусом после перенесённой болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Правда, при этом появится другая проблема — человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком, подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, которые только что переболели COVID-19, или те, которые перенесли его бессимптомно, оказались наиболее опасными в плане заражения. Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, вирус сохраняется в верхних дыхательных путях, а значит, может передаваться воздушно-капельным путём, даже при разговоре.