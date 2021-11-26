Иммунолог назвал условие признания «Спутника V» в США

Соединённые Штаты начнут принимать сертификаты о вакцинации «Спутником V», как только российская вакцина будет признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил иммунолог Николай Крючков. Американские власти не делали никаких официальных заявлений на эту тему, но косвенно дали понять, что придерживаются такой позиции, пишет «Радио 1».

Если в случае с Евросоюзом были сделаны конкретные заявления о том, что Брюссель признает сертификаты о вакцинации «Спутником V», выданные на территории России, после того, как ВОЗ включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, то США таких прямых заявлений не делали. Но косвенно дали понять, что занимают ту же самую позицию. Поскольку недавно было принято решение, что в США разрешён въезд вакцинированным любым препаратом, включённым в список ВОЗ, — пояснил Крючков.

Он добавил, что до признания «Спутника V» в ВОЗ положительного решения от Соединённых Штатов по вопросу российских вакцин ожидать не стоит. Более того, уточнил Крючков, сама процедура может затянуться на несколько месяцев. Он предположил, что Вашингтон может отказаться признавать российскую вакцину вопреки рекомендациям ВОЗ, но это крайне маловероятно.

Так что ключевое для нас — получить одобрение ВОЗ. Думаю, тогда лёд резко сдвинется и со стороны Брюсселя, и со стороны Вашингтона, — резюмировал Крючков.

Ранее Американская торговая палата попросила власти Штатов признать «Спутник V». Президент палаты Алексис Родзянко объяснил это невозможностью полететь из России в США даже для деловой поездки.