Иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса

Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьёзным нарушениям в работе организма. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма, — цитирует его НСН.
Болибок заявил, что бессимптомно коронавирус переносят только абсолютно здоровые люди. У остальных инфекция вскрывает старые проблемы организма. В частности, если у человека были повреждения сосудов, то после коронавируса будут сосудистые осложнения. Потом начнутся проблемы у органов, которые снабжаются кровью этими сосудами.
Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать, — рассказал врач.
Если же тромбы появились в сосудах головного мозга, не исключён инсульт. Болибок призвал проходить диспансеризацию после заболевания коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками. По его словам, сразу после выздоровления у таких лиц до полутора месяцев сохраняются «негативные явления».