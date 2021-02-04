Иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса

https://static.news.ru/photo/f2605552-66ed-11eb-b55f-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьёзным нарушениям в работе организма. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма, — цитирует его НСН.

Болибок заявил, что бессимптомно коронавирус переносят только абсолютно здоровые люди. У остальных инфекция вскрывает старые проблемы организма. В частности, если у человека были повреждения сосудов, то после коронавируса будут сосудистые осложнения. Потом начнутся проблемы у органов, которые снабжаются кровью этими сосудами.

Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать, — рассказал врач.

Если же тромбы появились в сосудах головного мозга, не исключён инсульт. Болибок призвал проходить диспансеризацию после заболевания коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками. По его словам, сразу после выздоровления у таких лиц до полутора месяцев сохраняются «негативные явления».