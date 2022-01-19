Иммунолог назвал тех, кто лучше защищён от заражения «Омикроном»

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил URA.RU, что наилучше защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца.

Людей, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре, можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от «омикрона». Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают «омикроном», — заявил Болибок.

Он добавил, что у таких людей при контакте может возникнуть инаппарантная инфекция, которая характеризуется отсутствием симптомов. Иммунолог отметил, что после выздоровления иммунитет к COVID-19 только укрепится.

Ранее коллектив зарубежных учёных установили, что ожирение может стать причиной тяжёлого течения коронавируса. Согласно результатам нового исследования, COVID-19 способен развиваться в жировой ткани человека. Специалисты отметили, что их работа позволит более точно установить связь между ожирением и тяжёлой формой вирусной инфекции.

Учёные рассказали, что для проведения опытов использовалась жировая ткань людей, которые не болели коронавирусом, и пациентов, скончавшихся от COVID-19.