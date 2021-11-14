Иммунолог назвал «самый плохой» сценарий эволюции COVID

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вызвавший пандемию COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. По его словам, возможные пути его дальнейшей эволюции можно просчитать с учётом знаний о развитии других вирусов. Об этом сообщило радио Sputnik.

Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа, — поделился Жемчугов.

Эксперт привёл в пример вирус Эбола, который отлично уживается в летучих мышах, но является опасным для человека. При этом он снова напомнил, что на сегодняшний день самым надёжным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве, который расположен в ГУМе на Красной площади. Вместе с главврачом поликлиники, ответственной за центр вакцинации, ведущая программы «Жить здорово!» рассказала про работу пункта. Видеозапись доступна на официальном YouTube-канале программы.