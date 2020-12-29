Иммунолог назвал самый настораживающий симптом при COVID-19

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Коронавирус отличается очень разнообразной симптоматикой. Самым настораживающим и тяжёлым симптомом является одышка в состоянии покоя. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Одышка связана с нехваткой кислорода, а нехватка кислорода при коронавирусной инфекции — это поражение лёгких. Бывает, что даже кашля нет, а поражение лёгких уже началось, — пояснил он НСН.

Специалист также отметил, что желудочно-кишечные симптомы — потеря аппетита и тошнота — характерны больше для детей и подростков. При этом зачастую они принимаются за пищевое отравление, колики в животе или периодические боли у девушек. Более явный при коронавирусе симптом, который менее характерен для других заболеваний, — изменение вкуса и потеря обоняния. Он может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев.

Все остальные симптомы могут как при коронавирусной инфекции встречаться, так и при других. Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим, — сказал иммунолог.

Он также настоятельно порекомендовал обращаться к врачам за консультацией при первых же подозрениях на COVID-19, в том числе и в новогоднюю ночь. По его словам, пока нет такого лекарства, которое можно применять для профилактики и лечения коронавируса, поэтому необходимо обязательно получить рекомендации специалистов и следовать им.

Болибок добавил, что человек наиболее заразен за один-два дня перед проявлением симптомов коронавируса. В закрытом помещении носитель вируса может заразить десятки человек. Сославшись на исследования, иммунолог пояснил, что если собрать в одном месте 20 человек, то один из них практически со 100-процентной вероятностью окажется заражённым COVID-19. В связи с этим запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов оправдан, заключил врач.

Как писал NEWS.ru, последствия коронавируса проявляются по-разному для каждого человека, в зависимости от того, какие слабые места в организме были до наступления болезни. Самое главное — он вредит сосудам, которые питают сердце, печень, почки. Кроме того, может нанести удар по нервной системе и спровоцировать мужское бесплодие.