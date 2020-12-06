Иммунолог назвал самое массовое последствие COVID-19

https://static.news.ru/photo/d5b078a4-3823-11eb-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что почти у всех пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, наблюдалось повышение артериального давления. По его словам, причиной этого является снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Изменение же эластичности происходит из-за поражения COVID-19 сосудистой системы человека, сообщает Lenta.ru.

Болибок отметил, что сложно установить, надолго ли давление останется повышенным. Также врач считает, что нет возможности предсказать, в какой орган человека попадёт коронавирус.

Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто, — подчеркнул иммунолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сухость в носу, боли в горле и воспаление лимфоузлов могут стать признаками заболевания коронавирусом. К ним же относятся першение в горле и покашливание, пояснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Перечисленные симптомы проявляются на самой начальной стадии заболевания и потому являются незаметными, отметил эксперт.