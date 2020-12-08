Иммунолог назвал простой способ избежать заражения коронавирусом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о наиболее простом способе снизить риск заражения коронавирусом. Концентрация патогенов, по его словам, резко снижается при достаточной вентиляции помещений и влажной уборке.
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Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а, наоборот, усилить мощность нужно. Ещё нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и другом общественном транспорте, — сказал он.
Самым простым и действенным способом защиты от вируса в таких условиях он назвал усиленную вентиляцию и проветривание помещений. Необходимо также делать влажную уборку, напомнил Жемчугов. Обе меры являются достаточно эффективными, если рядом есть так называемый сверхраспространитель коронавируса — бессимптомный носитель, выделяющий большое количество вирусов.
Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь ещё. Также очень важно часто проветривать помещение, — заметил Жемчугов.
Ранее терапевт Ольга Бурлакова в беседе с NEWS.ru назвала продукты, которые повышают риск заражения COVID-19. По её словам, речь идёт об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка), а также об алкоголе, крепком чае и кофе.