Иммунолог назвал простой способ избежать заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3a2a9ecc-39b9-11eb-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о наиболее простом способе снизить риск заражения коронавирусом. Концентрация патогенов, по его словам, резко снижается при достаточной вентиляции помещений и влажной уборке.

В интервью радио Sputnik иммунолог заметил, что наибольший риск заразиться коронавирусом есть у людей, которые находятся в замкнутых помещениях. Именно в таких местах создаётся высокая концентрация патогенов. К помещениям повышенного риска Жемчугов отнёс квартиры, офисы, общественный транспорт.

Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а, наоборот, усилить мощность нужно. Ещё нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и другом общественном транспорте, — сказал он.

Самым простым и действенным способом защиты от вируса в таких условиях он назвал усиленную вентиляцию и проветривание помещений. Необходимо также делать влажную уборку, напомнил Жемчугов. Обе меры являются достаточно эффективными, если рядом есть так называемый сверхраспространитель коронавируса — бессимптомный носитель, выделяющий большое количество вирусов.

Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь ещё. Также очень важно часто проветривать помещение, — заметил Жемчугов.

Ранее терапевт Ольга Бурлакова в беседе с NEWS.ru назвала продукты, которые повышают риск заражения COVID-19. По её словам, речь идёт об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка), а также об алкоголе, крепком чае и кофе.