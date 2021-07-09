Иммунолог назвал причины тяжёлого течения COVID-19 у молодёжи

Коронавирус стал заразнее и начинает «молодеть» — тяжёлая форма у молодёжи уже не новость, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Известиям».

Он объяснил , что индийским штаммом, который распространяется в России всё активнее, можно заразиться при меньшей вирусной нагрузке. Исходный вирус не поражал иммунную систему у большинства молодых людей, но сейчас он стал полноценным заболеванием.

А так как молодёжь не желает следовать мерам безопасности, носить маски и соблюдать дистанцию, коронавирус распространяется ещё активнее. Кроме того, молодые люди, думая, что их это не коснётся, посещают массовые мероприятия и ведут более активный образ жизни.

Другой момент, который сейчас обсуждается среди исследователей, — это большая патогенность вируса на единичный контакт, то есть вирус при прочих равных условиях, не связанных с заразностью, напрямую вызывает более тяжёлое течение заболевания, — заявил иммунолог.

Крючков напомнил, что в Москве стартовали испытания вакцины «Спутник V» на подростках. Если всё пройдёт успешно, то учёные смогут защитить детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Выводы коллеги поддержал и эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. Ранее он рассказал, что для штамма коронавируса «дельта» наиболее уязвимы перед ним молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.