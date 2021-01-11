Иммунолог назвал причины снижения заболеваемости COVID-19 в праздники

https://static.news.ru/photo/96aa75ca-53ed-11eb-b51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период новогодних праздников количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось благодаря сокращению гражданами контактов и морозам. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице — это всё работает на уменьшение распространения вируса, — цитирует его РИА Новости.

Иммунолог отметил, что специалисты прогнозировали спад заболеваемости ещё до начала праздников. Он также добавил, что с новогодними каникулами удачно совпали новые ограничения.

Жемчугов пояснил, что две недели таких ограничений как раз составляют инкубационный период COVID-19. В сочетании с каникулами у школьников и студентов это значительно снижает контакты между людьми.

За минувшие сутки в стране выявлено 23,3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 21,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 436 человек.

Всего за время пандемии в стране заболели свыше 3,4 млн человек. Из них более 2,8 млн выздоровели и 62,2 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в 2021 году. По её мнению, число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад благодаря вакцинации населения. Тем не менее динамика напрямую зависит от ответственности людей, проявленной ими в период новогодних праздников. Медик также выразила надежду, что не повторится сценарий летних отпусков, когда люди расслабились на отдыхе и потеряли бдительность.