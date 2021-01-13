Иммунолог назвал причины повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/695efc22-562b-11eb-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков перечислил пять причин, по которым возможно повторное заболевание коронавирусом. По словам врача, вторичное инфицирование может наступить даже при наличии антител в организме.

Повторное заражение, в том числе у людей с «хорошими», как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях, — сказал врач в интервью KP.RU.

Первый — ослабленность организма вследствие тяжёлых хронических заболеваний. Второй случай — слабая иммунная система, которая наблюдается у людей с аутоиммунными заболеваниями и теми, кто получает терапию, угнетающую иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и некоторыми другими препаратами.

Третья причина — сама вакцина не даёт полной защиты организма от вируса и только предотвращает тяжёлые осложнения на срок от трёх до шести месяцев. После этого периода защита организма может снизиться до 60%. Чем больше период от первого заражения, тем слабее становится защита организма.

Четвёртая причина — это различные типы антител, которые, к примеру, могут нейтрализовать новое заражение, но составляют малую долю в общем уровне антител.

Пятый случай — заражение новыми мутациями коронавируса, как британский штамм, который уже дошёл до России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные заявили об обнаружении двух новых штаммов SARS-CoV-2, развившихся на территории США. Один из штаммов схож с британским.