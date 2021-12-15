Иммунолог назвал препараты, которые могут привести к тромбозу при COVID-19

Повышающие свёртываемость крови препараты и травы могут привести к тромбозу при коронавирусе, так как COVID-19 и так способствует усилению риска возникновения инсульта и тромбозов, заявил иммунолог Владимир Болибок. Он также перечислил травы, обладающие кровоостанавливающим действием, сообщает «Москва 24».

Они тем самым повышают свертываемость крови. Это корень бадана, который обычно заваривают, чтобы повысить тонус, а также кровохлебка, крапива, черноплодная рябина, горец, пастушья сумка, хвощ, тысячелистник, которые достаточно часто применяются, — подчеркнул Болибок.

Он также порекомендовал не принимать препараты кальция и витамин D3. Также Болибок призвал пациентов с коронавирусом отказаться от препаратов, снижающих кровоточивость.

Это витамин К, он же называется викасол, и препараты для снижения кровоточивости на основе аминокапроновой кислоты, — уточнил эксперт.

Ранее группа учёных из США и Великобритании выяснила вероятную причину тромбозов, которые были зафиксированы после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Она оказалась связана с ответом иммунной системы на действие вакцины.