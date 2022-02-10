Иммунолог назвал неожиданное последствие COVID-19

Иммунолог Крючков: после COVID-19 ногти могут стать ломкими
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:34, 11 февраля 2022
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Иммунолог Николай Крючков заявил, что последствием коронавируса может явиться то, что ногти человека станут более ломкими. Причём проблема возникает уже после болезни, отметил кандидат медицинских наук в разговоре с URA.RU.
Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого, — подчеркнул Крючков.
Он предположил, что это является последствие ишемии, поскольку ногти часто меняются и при других патологических состояниях.
Также после болезни возможно выпадение волос. Данный симптом может сохраняться долгое время, считает иммунолог.
Ранее стало известно, что изменения ногтей у перенёсших коронавирус людей были описаны как возникающие у отдельных переболевших. Об этом рассказал доктор медицинских наук Василий Власов, комментируя информацию о том, что этот симптом является признаком перенесённого COVID-19. По словам специалиста, частота появления этого признака пока точно не подсчитана.