Иммунолог назвал необычный эффект от вакцинации против COVID

Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что прошедшие вакцинацию против коронавируса подвержены эффекту ноцебо: пациенты жалуются на нежелательные явления из-за прививки, но на деле негативные признаки не имеют с ней ничего общего. Для подтверждения этого факта было проведено соответствующее исследование. Об этом сообщает URA.RU.

Очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин обусловлена эффектом ноцебо. Сравнили группы вакцин с группой плацебо и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления, — рассказал Крючков.

Эксперт отметил, что до 70% негативных последствий после первой инъекции связаны с эффектом ноцебо. После введения второго компонента это доля сокращается до 50%. Он добавил, что аналогичная клиническая картина наблюдалась при вакцинации от гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл.